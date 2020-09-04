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На мониторинге находится ответственность 16 политических госслужащих – Алик Шпекбаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На мониторинге Агентства находится ответственность 16 политических госслужащих и 43 первых руководителей госорганов. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе «круглого стола», прошедшего на площадке Фонда развития парламентаризма в Казахстане в «Фейсбук», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как вам известно, усиление борьбы с коррупцией – один из ключевых приоритетов политики Главы государства. Первый пакет антикоррупционных реформ Президент озвучил 20 мая прошлого года, это широко освещалось. Тогда были обозначены основные приоритеты. Это введение института отставки государственных и правительственных служащих, персональная ответственность первых руководителей, введение антикоррупционной экспертизы, переход к дифференцированному поощрению граждан за сообщения о коррупции», – сказал А.Шпекбаев.
По его словам, все эти нововведения получили отражение в конкретных законах и уже дают результаты. В отставку ушли шесть политических госслужащих, ряд первых руководителей государственных органов. В настоящее время на мониторинге Агентства находится ответственность 16 политических госслужащих и 43 первых руководителей.
Как отметил А.Шпекбаев, в рамках второго пакета антикоррупционных реформ Сенатом рассматривается вопрос о введении института комплаенс-службы в государственном и частном секторах.
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