На моем месте каждый поступил бы так - спасший женщину из огня капитан полиции

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Высокая ответственность к вверенной работе и умение быстро принимать решение, природная скромность и в тоже время способность с легкостью находить общий язык с окружающими. Такими качествами обладает участковый инспектор поселка Рудничный города Текели, капитан полиции Ербол Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врожденное чувство долга и справедливости ему были присущи еще со школьной скамьи. Видимо поэтому впоследствии, после окончания Академии имени У. Жолдасбекова в Талдыкоргане, освоив специальность юриста, Ербол и решил связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.

«Выбор мой был осознанным, я знал, что работа в полиции требует особых усилий, ее отличают опасность и сильное психологическое напряжение. Но эти трудности меня не страшили. И сегодня, имея за спиной почти 14 лет стажа службы в полиции, я нисколько не жалею о своем выборе», - говорит Ербол.

На службе он пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег. Дома Ербол - любящий муж и отец двоих сыновей.

Работа участкового инспектора - далеко не из легких. Ежедневный распорядок расписан практически по минутам. Порой приходится быть и оперативником, и следователем и даже инспектором по делам несовершеннолетних.

А несколько месяцев назад, капитану Аманбаеву даже пришлось побывать в роли пожарного-спасателя. И, стоит отметить, что этот случай, можно сказать прославил героя нашего повествования.

Факт пожара был зарегистрирован в расположенном близ г. Текели в поселке Рудничный, где Ерболу Аманбаеву поступил звонок о пожаре в многоквартирном двухподъездном доме.

Прибывший на место происшествия полицейский не дожидаясь пожарных, вскрыл входную дверь и вывел из огня уже отравившуюся угаром и задохнувшуюся в дыму 59-летнюю хозяйку квартиры. Затем, чтобы предотвратить возможный взрыв вынес из квартиры уже раскаленный газовый баллон, а также подручными средствами смог потушить огонь.

«Хозяйка квартиры, тетя Роза, видимо пыталась потушить огонь, и задыхаясь, лежала в коридоре между кухней и ванной комнатой. Я ее быстро вывел на безопасное расстояние. Забежал и попытался отключить газовый баллон, об который даже обжегся. Пришлось срезать ножом присоединенный к нему шланг и вынести в подъезд. Очаг возгорания находился на кухне, где огнем был охвачен холодильник, мебель и стены. Таская воду из ванны и обливая ею стены и холодильник удалось сбить пламя», - рассказал Ербол Аманбаев.

Как выяснилось, в поселке Рудничный на сегодняшний день проживает свыше 1000 жителей. Имеется своя школа, дневной медицинский станционар, сельский акимат... Однако при возникновении пожаров помощь приходиться ждать из города Текели, расположенном в 50-60 км от населенного пункта.

«Поселок расположен в горной местности, и добраться туда занимает некоторое время. С учетом этого, сноровка и умелые действия участкового при возникшей ситуации своевремены и обоснованы. Отметим, что при ликвидации огня капитан Ербол Аманбаев пострадал, получив ожоги левой руки. Но после оказания медицинской помощи он уже вернулся на службу и сейчас продолжает работать в обычном режиме», - рассказали затем в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Позднее от имени руководства областного департамента за свой самоотверженный поступок Ербол Аманбаев был поощрен наручными часами, грамотой и денежной премией.

«На моем месте каждый поступил бы также. В тот момент не было времени на раздумье, пришлось принимать решение сразу, сиюминутно. Ну, а своим землякам я желаю мирного и спокойного неба над головой. Коллегам же в наш профессиональный праздник - спокойной службы и благополучия«, - резюмировал капитан Аманбаев.