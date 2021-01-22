На множество мертвой рыбы на льду озера Балхаш пожаловались рыбаки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские рыбаки пожаловались на огромное количество мертвой рыбы на льду озера Балхаш, передает МИА «Казинформ».

Рыбаки сняли кадры, на которых видно множество мертвой рыбы на льду озера Балхаш. Видео появилось в сети Instagram.





«Вот, пожалуйста, наши доблестные рыбаки вчера проверяли сети, судака повыдергивали, а лещ вот так лежит. И так на каждой лунке. А мы ждем, когда этот лещ станет большим, что бы на удочку поймать. Когда же, наконец, наведут порядок?», - прокомментировал мужчина за кадром.

Напомним, недавно полицейские Восточного Казахстана задержали жителя города Павлодара, который перевозил большое количество рыбы без соответствующих документов.