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На МКС с новым грузом отправился американский корабль Cygnus

20 Февраля 2022 13:30
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На МКС с новым грузом отправился американский корабль Cygnus

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь на 20 февраля 2022 года с космодрома Уоллопс, Виргиния, США была запущена ракета-носитель (РН) Antares 230 с грузовым кораблем Cygnus NG-17, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пуск транслировался в прямом эфире. Транспортный корабль Sygnus NG-17 доставит грузы на Международную космическую станцию (МКС), на которой сейчас кроме двух российских космонавтов работают пять американцев.

В рамках 17-й миссии на станцию будут доставлены новые водородные сенсоры для системы рекуперации водорода, оборудование для оранжереи, литий-ионные батареи.

Помимо этого, корабль впервые будет оснащен системой, которая позволит корректировать орбиту станции. «До этого функции по коррекции МКС осуществляли российские корабли «Прогресс». После ряда нештатных ситуаций с модулем «Наука» и «Прогрессами», американская сторона сочла необходимым иметь альтернативные возможности по управлению МКС»,- прокомментировал главный редактор казахстанского журнала «Космические исследования и технологии» Нурлан Аселкан.

«Это очередной успех ракеты «Антарес», в создании которой приняло участие украинское конструкторское бюро (КБ) « Южное». Как известно, КБ «Южное» является разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит», - отметил спикер.

Стыковка американского космического грузовика с МКС назначена на завтра, 21 февраля, в 15:35 по времени Нур-Султана.


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#Освоение космоса   #США   #Видео  
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Автор:

Сара Кабикызы

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