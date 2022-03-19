На МКС работают 10 космонавтов и астронавтов из России, США и Европы

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запущенный в пятницу с космодрома Байконур транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-21», сделав два витка вокруг Земли, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стыковку к новому стыковочному узлу «Причал» в ручном режиме провел командир корабля Олег Артемьев. Эти важные и волнующие моменты сближения, стыковки, открытия люков, перехода на борт МКС и первую связь с Землей транслировали на Youtube-канале Роскосмоса.

После открытия люков на МКС начал работу экипаж из 10 человек в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Петра Дуброва, Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, а также астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Планируется, что прибывший экипаж МКС-67 в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, будет работать на орбите 195 суток и выполнит большую программу экспериментов.

А 30 марта 2022 года на Землю вернется экипаж корабля «СоюзМС-19» в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Кстати, Дубров и Ванде Хай работали в космосе почти год, прибыв на МКС 9 апреля 2021. Антон Шкаплеров возвращается на Землю после полугодовой вахты после того, как в качестве командира первого в истории киноэкипажа проекта «Вызов» отправился в космос 5 октября 2021 года.