На мирных собраниях у журналистов должны быть редзадания – глава телеканала «Алматы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор телеканала «Алматы» Нуржан Мухамеджанова озвучила свои предложения в рамках обсуждения Правил деятельности журналистов на мирных собраниях под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что мы сегодня обсуждаем, на самом деле, показывает реальную открытость в работе Министерства информации и общественного развития. Это очень своевременно и дает большие возможности для работы СМИ во время проведения митингов. До этого, когда мы направляли своих журналистов, многие представители СМИ переживали. Кого-то успевали снабдить служебным удостоверением, кого-то - жилетками. А сейчас, я думаю, все это будет прописано в рамках Правил деятельности журналистов на мирных собраниях. Думаю, все это своевременно и правильно», - сказала Нуржан Мухамеджанова.

По ее мнению, это все придаст большое значение деятельности журналистов, а также развитию цивилизованных отношений между СМИ, властью и обществом.

«Это, во-первых. Во-вторых, я бы хотела, если это возможно, включить в правила следующий момент: когда журналист идет на мирное собрание, чтобы он имел кроме жилета и других отличительных знаков, редакционные задания. Потому что существуют разные позиции. Даже находясь в одной команде, бывают разные мнения», - отметила спикер.

«Пункт, что местные исполнительные органы должны обеспечивать участие своего представителя на мирных собраниях, который создает условия для работы СМИ, нужно обязательно оставлять. Как мне кажется, это очень важно», - добавила Н. Мухамеджанова.

Напомним, в формате онлайн под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой проходит обсуждение Правил деятельности журналистов на мирных собраниях.







