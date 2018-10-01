На миллион тенге похитили зерно в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали 4 жителей села Константиновки Аршалынского района Акмолинской области, укравших зерно на сумму свыше 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
По информации ведомства, сотрудниками Аршалынского районного отдела внутренних дел раскрыты несколько фактов кражи зерновых культур с территории ТОО, расположенного в селе Константиновке. В общей сложности были похищены 24 тонны зерна, сумма причиненного ущерба составила свыше 1 миллиона тенге.
«Полицейскими задержаны четверо жителей села Константиновки в возрасте от 26 до 42 лет. Задержанные дали признательные показания. Большая часть похищенного зерна была изъята и возвращена владельцу», - рассказали в ведомстве.
Как было отмечено, в ходе следственных действий установлено, что помимо зерна были похищены горюче-смазочные материалы. Ведется следствие.
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