Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 1 °С
Алматы: 3 °С
USD 363.26 EUR 420.11
RUB 5.54 CNY 52.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На миллион тенге похитили зерно в Акмолинской области

18 Октября 2018 12:25 166
Поделиться:
На миллион тенге похитили зерно в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские задержали 4 жителей села Константиновки Аршалынского района Акмолинской области, укравших зерно на сумму свыше 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Новости по теме

Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Астане
Иностранцу продали 27 краденых телефонов в Таразе Нефть на 52 млн тенге похищена в Атырауской области

По информации ведомства, сотрудниками Аршалынского районного отдела внутренних дел раскрыты несколько фактов кражи зерновых культур с территории ТОО, расположенного в селе Константиновке. В общей сложности были похищены 24 тонны зерна, сумма причиненного ущерба составила свыше 1 миллиона тенге.

«Полицейскими задержаны четверо жителей села Константиновки в возрасте от 26 до 42 лет. Задержанные дали признательные показания. Большая часть похищенного зерна была изъята и возвращена владельцу», - рассказали в ведомстве.

Как было отмечено, в ходе следственных действий установлено, что помимо зерна были похищены горюче-смазочные материалы. Ведется следствие.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив