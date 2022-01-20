На миллион тенге обокрали ломбард двое жителей Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На один миллион тенге обокрали ломбард жители Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 января в дежурную часть Карасайского РУП с заявлением о краже золотых ювелирных изделий на 1 млн тенге обратился 56-летний владелец ломбарда, расположенного на территории одного из рынков.

Со слов заявителя кража была совершена путем взлома двери, в период с 31 декабря 2021 по 6 января 2022 года. Заявление зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований по ст.188 ч.3 УК РК.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение суток удалось задержать двух 28-летних, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, жителей Карасайского района. Один из них, изобличенный предъявленными доказательствами, пояснил, что кража была совершена в ночь на 6 января и выдал похищенные ценности.

Потерпевший поблагодарил полицейских за быструю поимку правонарушителей. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования.