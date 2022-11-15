На миллион тенге обманули мошенники актюбинца

15 Ноября 2022, 13:45

15 Ноября 2022, 13:45

На миллион тенге обманули мошенники актюбинца

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На миллион тенге обманули мошенники 50-летнего актюбинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником компании «Цепная реакция». Злоумышленник предложил увеличить его доход вдвое, при этом попросил скачать приложение Any Desk. Ничего не подозревающий мужчина совершал все действия под диктовку. Выяснилось, что злоумышленник снял со счета потерпевшего миллион тенге. Уже позже, когда потерпевший понял, что стал жертвой обмана, обратился с заявлением в полицию.

По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.