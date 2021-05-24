На миллион тенге обманула доверчивых клиентов продавец золота в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В ходе ОПМ «Hi-tech» жамбылские полицейские чаще раскрывают случаи кибермошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech». Мероприятие направлено на увеличение эффективности в борьбе с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

Так, в первый день мероприятия полицейские Жамбылской области выявили восемь фактов интернет-мошенничества.

«25-летняя жительница города Тараза в социальной сети «Инстаграм» под предлогом продажи золотых изделий входила в доверие к гражданам и обманным путем завладевала их денежными средствами. В данный момент выявлено 15 подобных фактов мошенничества на сумму более миллиона тенге», - сообщили в ведомстве.

По всем фактам правонарушений начато досудебное расследование по статье 190 УК РК. Напомним, мошенничество наказывается штрафом в размере до одной тысячи МРП (2,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает пользователей социальных сетей о росте случаев интернет-мошенничества и призывает быть более бдительными в интернет-пространстве.







