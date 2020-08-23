На миллион тенге накосил чужого сена житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В тюрьму может сесть житель Павлодарской области за покос чужого сена без спроса и его продажу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В отдел полиции обратился житель села Узынсу Иртышского района с заявлением о том, что его односельчанин самовольно скосил сено на принадлежащем ему земельном участке и уже успел часть сена продать жителям близлежащих сел», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Предварительный ущерб, нанесённый ему односельчанином, превысил один миллион тенге. В полиции рассказали, что по факту кражи в отделе полиции Иртышского района Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 188 «Кража» части второй УК Республики Казахстан.

«Если вина сельчанина, скосившего сено, будет доказана, то наказание в данном случае составляет от крупного штрафа до ареста сроком до трёх лет», - добавили в правоохранительных органах.