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На миллион тенге накосил чужого сена житель Павлодарской области

23 Августа 2020 22:22
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На миллион тенге накосил чужого сена житель Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В тюрьму может сесть житель Павлодарской области за покос чужого сена без спроса и его продажу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В отдел полиции обратился житель села Узынсу Иртышского района с заявлением о том, что его односельчанин самовольно скосил сено на принадлежащем ему земельном участке и уже успел часть сена продать жителям близлежащих сел», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Предварительный ущерб, нанесённый ему односельчанином, превысил один миллион тенге. В полиции рассказали, что по факту кражи в отделе полиции Иртышского района Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 188 «Кража» части второй УК Республики Казахстан.

«Если вина сельчанина, скосившего сено, будет доказана, то наказание в данном случае составляет от крупного штрафа до ареста сроком до трёх лет», - добавили в правоохранительных органах.

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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Антон Гагарин

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