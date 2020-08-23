На миллион тенге накосил чужого сена житель Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В тюрьму может сесть житель Павлодарской области за покос чужого сена без спроса и его продажу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В отдел полиции обратился житель села Узынсу Иртышского района с заявлением о том, что его односельчанин самовольно скосил сено на принадлежащем ему земельном участке и уже успел часть сена продать жителям близлежащих сел», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Предварительный ущерб, нанесённый ему односельчанином, превысил один миллион тенге. В полиции рассказали, что по факту кражи в отделе полиции Иртышского района Павлодарской области начато досудебное расследование по статье 188 «Кража» части второй УК Республики Казахстан.
«Если вина сельчанина, скосившего сено, будет доказана, то наказание в данном случае составляет от крупного штрафа до ареста сроком до трёх лет», - добавили в правоохранительных органах.
- Йогу для осуждённых стали практиковать в Павлодаре
- Иностранцы в масках и с пистолетом напали на АЗС в Алматы
- 243 млн тенге штрафов заплатили водители большегрузов в Павлодарской области
- Шесть суток искали подростка в Экибастузе
- 766 павлодарцев арестовали за езду в пьяном виде
- Дроны начали использовать для патрулирования в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана