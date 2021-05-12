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    17:23, 12 Май 2021 | GMT +6

    На миллиард тенге сократили адмрасходы в ФСМС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов на пресс-конференции в СЦК сообщил о том, что сэкономленные средства от административных расходов были направлены на медицинскую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава ФСМС Болат Токеженов, отвечая на вопрос журналиста, рассказал о том, как сокращаются административные расходы.

    «В прошлом году оптимизировали более 1 млрд тенге административных расходов. Эти средства были направлены на медицинскую помощь. То есть, мы заново пересмотрели средства, выделенные на PR, пресс-службу, командировки, аренду здания, оптимизировали их, все сэкономленные средства направили на медицинскую помощь», - сообщил Болат Токежанов.

    Ранее он озвучил размер своей заработной платы.


    Теги:
    Здравоохранение Экономика
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