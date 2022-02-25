На миллиард тенге незадекларированой валюты пытались провезти через аэропорт Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Незадекларированные 1 068 683 092 тенге наличными пытались вывезти физические лица за границу через воздушную гавань города Алматы в 2021 году. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента госдоходов по городу Алматы.

Департаментом государственных доходов по городу Алматы в период с января по декабрь 2021 года составлено 116 административных материалов по статье 551 КоАП РК ( недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и пресечено четыре факта с признаками деяний, подпадающих под Уголовный кодекс РК.

Сумма незадекларированных наличных средств - 1 068 683 092 тенге, сумма штрафа по данным нарушениям - более 3383 720тенге.

Так, 11 октября 2021 года после прохождения таможенного контроля авиарейса «Алматы - Франкфурт» в зале вылета был остановлен гражданин Казахстана, у которого были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 37 000 евро. С оставлен материал об административном правонарушении, наложен и взыскан штраф в размере 29 170 тенге.

А 10 августа 2021 года в зале прилета международного аэропорта Алматы после таможенного контроля авиарейса №140 «Тбилиси - Алматы» был остановлен гражданин Республики Беларусь, у которого обнаружили наличные денежные средства в размере 30 000 долларов США. С оставлен материал об административном правонарушении, наложен и взыскан штраф в размере 29170 тенге.

В другом случае, 26 июля 2021 года, сотрудниками таможенного поста «Жетысу» в зале вылета международного аэропорта Алматы был задержан гражданин РК, вылетающий рейсом №127 «Алматы - Ташкент», авиакомпании «Air Astana». В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 100 500 долларов США, а также 85 000 тенге. Материал передан в департамент экономических расследований по Алматы АФМ РК для дальнейшего расследования.

Пятого июня 2021 года в зале прилета алматинского аэропорта после осуществления таможенного контроля авиарейса №1721 «Дубай - Алматы» остановлен гражданин РК, у которого были обнаружены 90 000 долларов США. Материал передан в ДЭР по Алматы АФМ РК для дальнейшего расследования.

В КГД напомнили, что физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в Республику Казахстан или вывозить из Казахстана наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США.

Как осуществляется таможенное декларирование: путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.