На международной арене Казахстан и Туркменистан выступают с единых позиций – Батыр Реджепов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На международной арене Казахстан и Туркменистан выступают с единых позиций. Об этом в ходе брифинга рассказал Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На международной арене Казахстан и Туркменистан выступают с единых позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма. Наши страны тесно сотрудничают в рамках авторитетных международных структур, в частности ООН, ОБСЕ, СНГ, Организация экономического сотрудничества. Следует подчеркнуть, что выдвигаемые Президентом Туркменистана прогрессивные инициативы нацелены на объединение усилий международного сообщества в решении актуальных задач находит полную поддержку в Казахстане», - отметил Посол Казахстана в Туркменистане.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Казахстане пройдут Дни культуры Туркменистана.