На международном рынке стоимость производства сериалов в разы выше, чем у нас - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одно из главных преимуществ реализации государственного информационного заказа - это снижение зависимости от иностранного контента. Об этом заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sputnik Kazakhstan.

Как рассказала Аида Балаева в интервью Sputnik Kazakhstan, производство нового телевизионного контента обходится в несколько раз дороже покупки готового иностранного контента. Тем не менее, в рамках государственного информационного заказа ежегодно реализуются новые проекты отрасли. Помимо этого, инвестируются средства в отечественную продакшн-индустрию, что положительно отражается на развитии рынка, где серьезно повышается конкурентоспособность.

Глава МИОР отметила, что продукция, подготовленная в рамках ГИЗ и государственного задания, передается региональным и коммерческим каналам со скидкой, что влияет на долю отечественного контента в эфире телеканалов.

«При этом на международном рынке стоимость производства сериалов в разы выше, чем у нас. Так, например, украинские телеканалы на создание одной серии сериала с малым количеством локаций, не очень известными актерами, с преобладанием диалогов, в среднем тратят от 50 до 70 тысяч долларов США.

Расходы российских телеканалов на производство одной серии варьируются от 90 до 600 тысяч долларов США.

При этом на отечественном рынке стоимость производства одной серии составляет от 4 до 10 миллионов тенге, или от 10 до 25 тысяч долларов США.

Тем не менее, несмотря на такую стоимость производства, отечественные телесериалы имеют высокий спрос у зарубежной аудитории. На сегодняшний день отечественные сериалы и документальные фильмы транслируются на телеканалах России, Турции, Узбекистана, Киргизии, Татарстана и в других странах», - отметила Аида Балаева.

Министр остановилась и на том, что выделенные средства в рамках ГИЗ для негосударственных СМИ частично направлены на пропаганду государственного языка, что увеличивает количество сериалов, документальных фильмов и различных проектов, транслируемых на государственном языке.

«При этом слабыми сторонами ГИЗ являются отсутствие единой государственной информационной политики на республиканском и региональном уровнях. Но мы провели работу по совершенствованию законодательства, где выработаны новые подходы в рамках ГИЗ. Например, внедрен единый подход формирования госзаказа на республиканском и региональном уровне путем разработки правил», - подчеркнула А. Балаева.



