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    22:35, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    На месторождении Тенгиз в Атырауской области снизилось число больных коронавирусом

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на месторождении Тенгиз сократилось число инфицированных коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечение проходят 408 человек – самый низкий показатель с осени прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 25 человек с коронавирусной инфекцией. Среди них 4 пациента из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 16 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 1, Индерского – 4 человека. Заболевание у 8 человек протекает с соответствующими симптомами.

    В настоящее время в домашних условиях получает лечение 291 пациент, в областном инфекционном стационаре находятся 72 человека, в районных инфекционных стационарах - 25, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 408 человек. Это самый низкий показатель с осени 2020 года.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 145 человек.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Акимат Освоение космоса Общество Статистика
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