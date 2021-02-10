На месторождении Тенгиз в Атырауской области снизилось число больных коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области на месторождении Тенгиз сократилось число инфицированных коронавирусной инфекцией. В настоящее время лечение проходят 408 человек – самый низкий показатель с осени прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 25 человек с коронавирусной инфекцией. Среди них 4 пациента из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 16 заболевших на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 1, Индерского – 4 человека. Заболевание у 8 человек протекает с соответствующими симптомами.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 291 пациент, в областном инфекционном стационаре находятся 72 человека, в районных инфекционных стационарах - 25, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 408 человек. Это самый низкий показатель с осени 2020 года.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 145 человек.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.