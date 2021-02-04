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    03:30, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    На месторождении Тенгиз лечатся и наблюдаются 628 инфицированных КВИ

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На месторождении Тенгиз лечатся или находятся под наблюдением медиков как бессимптомные 628 инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 89 человек. Среди них 27 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 57 заболевший на месторождении Тенгиз. В Исатайском районе -1 и Жылыйоском – 4. Заболевание у 23 человек протекает с соответствующими симптомами. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 374 пациента, в областном инфекционном стационаре находятся 69 человек, в районных инфекционных стационарах - 21, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками - 628 человек.

    За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровел 121 человек.

    По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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