На месторождении Карачаганак в ЗКО введен карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня главный государственный санитарный врач Западно-казахстанской области Мухамгали Арыспаев принял постановление о введении карантинных мер на территории Карачаганского нефтегазоконденсантного месторождения (КНГКМ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Режим карантина на территории АО ЗТ «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (АО ЗТ КПО) был введен до 5 июня 2020 года.

Согласно данному постановлению, запрещаются въезд и выезд транспортных средств с территории КНГКМ, за исключением персонала и транспортных средств, задействованных в обеспечении производства и иных видов деятельности на месторождении, персонала, подлежащего вывозу с территории месторождения к месту постоянного проживания, транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственных товаров, лекарственных средств, медикаментов, ГСМ и других материалов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и персонала.

Все транспортные средства в обязательном порядке должны подвергаться проверке на наличие сопроводительной документации, санитарной обработке и неукоснительной регистрации.

Кроме того, запрещается перемещение людей с 19:00 до 07:00 часов внутри и между вахтовыми поселками, за исключением персонала, задействованного в ночной смене, персонала, подлежащего вывозу с территории месторождения КНГКМ к месту постоянного проживания, а также персонала, задействованного в их транспортировке, сотрудников акимата, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийных служб, работников объектов жизнеобеспечения.

Также по требованиям постановления вновь прибывшие трудовые мигранты будут размещаться в местах проживания (общежития и т.д.) отдельно от других рабочих предприятия, для чего будут выделяться отдельные помещения (здания), исключающие контакт с другими и посещения мест массового скопления рабочих в течение 14 дней со дня пересеченияграницы Республики Казахстан. При этом должно быть обеспечено соблюдение требований изоляции по месту пребывания/проживания (на дому, домашний карантин) лиц с высоким эпидемическим риском CОVІD-19. Указанное требование не распространяется на вновь прибывших работников, не пересекавших границу Казахстана.

Вновь прибывшие работники будут допускаться на вахтовую смену при наличии отрицательных результатов лабораторного обследования на коронавирус (методом ПЦР) со сроком действия до 5 календарных дней.

Акиму Бурлинского района поручено обеспечить функционирование провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19.

По всем вахтовым поселкам поручено организовать разъяснительную работу.

Ранее руководство компании сообщало на своей официальной странице в Instagram, что результаты теста на COVID-19 у одного из сотрудников компании оказались положительными. Данный работник был доставлен в областную инфекционную больницу для последующего обследования и лечения. Круг лиц, с которыми контактировал данный сотрудник, был установлен и помещен на карантин для проведения дальнейшего обследования.