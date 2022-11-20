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На месторождение Кашаган урну для голосования доставило судно на воздушной подушке

20 Ноября 2022, 17:40
На месторождение Кашаган урну для голосования доставило судно на воздушной подушке
20 Ноября 2022, 17:40

На месторождение Кашаган урну для голосования доставило судно на воздушной подушке

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Голосование на внеочередных выборах Президента проходит в Атырауской области на морских и наземных объектах Северо-Каспийского проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе оператора Северо-Каспийского проекта, в вахтовом поселке Самал и на острове D в Каспийском море голосуют сотрудники, работающие на установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак», а также на морском комплексе компании. Это 574 человека на суше и 152 человека на море. Также в голосовании участвуют 2067 сотрудников подрядных компаний.

Помещения для голосования на морском и наземных объектах компании оборудованы кабинами для тайного голосования. В соответствии с законодательством РК выездными избирательными комиссиями в день голосования определены места выдачи избирательных бюллетеней и установлены урны для голосования.

Для организации голосования на морском объекте месторождения Кашаган в день выборов выездной избирательной комиссией доставлена переносная урна. Из-за погодных условий вылет вертолета отменили, и урну для голосования доставило на морской комплекс судно на воздушной подушке.


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