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На месте взрыва в многоэтажке Киева завершили поиски: из-под завалов извлекли тела 5 погибших

23 Июня 2020 21:15
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На месте взрыва в многоэтажке Киева завершили поиски: из-под завалов извлекли тела 5 погибших

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В Киеве на месте взрыва в многоэтажном доме уже завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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«По состоянию на 14:00 23 июня поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в столице завершены. Всего подразделениями ГСЧС изъяты из-под завалов тела пяти погибших», - говорится в сообщении.

Как уточняется, согласно оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 часов в Дарницком районе Киева, по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.


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#Происшествия   #Украина  
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