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На месте преступления задержали подозреваемого в убийстве жителя Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 50-летний мужчина был задержан полицейскими на месте преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Факт зарегистрирован в городе Талгаре, где жильцы одной из многоэтажек вызвали полицию по поводу шума в съемной квартире. Прибывшие на место патрульные застали в квартире двух мужчин, один из которых уже не подавал признаков жизни, второй смывал следы крови на мебели.
«Установлено, что оба снимали квартиру в аренду и работали на одном из строительных объектов города. Убийство произошло из-за ссоры, произошедшей ближе к полуночи при подготовке к праздничному застолью. Застигнутый на месте преступления 50-летний мужчина подозревается в жестоком избиении своего 35-летнего соседа по квартире» - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания Талгарской районной полиции.
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