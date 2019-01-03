На месте преступления задержали подозреваемого в убийстве жителя Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 50-летний мужчина был задержан полицейскими на месте преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован в городе Талгаре, где жильцы одной из многоэтажек вызвали полицию по поводу шума в съемной квартире. Прибывшие на место патрульные застали в квартире двух мужчин, один из которых уже не подавал признаков жизни, второй смывал следы крови на мебели.

«Установлено, что оба снимали квартиру в аренду и работали на одном из строительных объектов города. Убийство произошло из-за ссоры, произошедшей ближе к полуночи при подготовке к праздничному застолью. Застигнутый на месте преступления 50-летний мужчина подозревается в жестоком избиении своего 35-летнего соседа по квартире» - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания Талгарской районной полиции.