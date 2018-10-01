На месте падения ракеты-носителя «Союз ФГ» радиоактивная обстановка в норме - КЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На месте падения ракеты-носителя «Союз ФГ» радиоактивная и химическая обстановка в норме. По результатам обследования об этом сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Силами Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, АО «Өрт сөндiрушi», РОВД, РГП «НИЦ Ғарыш экология» в составе 40 сотрудников и 9 единиц техники проводились работы по обследованию территории приземления спасательной капсулы и зоны возможного падения фрагментов ракеты-носителя, а также на наличие радиоактивного или химического заражения местности, степных или лесных пожаров, возможных жертвах и разрушениях», - сообщила пресс-служба КЧС.

По результатам обследования, силами Комитета по чрезвычайным ситуациям в 40 км от Жезказгана был обнаружен фрагмент створки головного обтекателя, который изъят специалистами «Роскосмоса».

«Радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, жертв и пострадавших нет», - утверждают в ведомстве.



«По траектории полета ракеты-носителя «Союз-ФГ», где возможно падение второй и первой ступеней космического корабля обследованы территории районов Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей. По результатам обследования фрагменты космического корабля не обнаружены», - сообщила пресс-служба.



В КЧС добавили, что работы по обследованию территории возможного падения ступеней ракеты-носителя завершены в 20:00. Дальнейшие мероприятия будут проводиться специалистами «Роскосмоса» и комиссией.

Напомним, 11 октября в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10». Появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур».



Затем стало известно о том, что капсула космического корабля «Союз МС-10», в которой находились космонавты, приземлилась близ города Жезказгана, российский космонавт и американский астронавт живы. По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, космический корабль «Союз МС-10» ориентировочно упал в Карагандинской области.



В настоящее время межправительственная комиссия расследует инцидент с кораблем «Союз МС-10».







Фото: ТАСС