РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:23, 31 Март 2022 | GMT +6

    На месте демонтированных гаражей появятся парковки и детские площадки - аким Петропавловска

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют демонтировать 430 незаконно установленных металлических гаражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На отчетной встрече с населением аким города Булат Жумабеков назвал актуальным вопросом демонтаж самовольно установленных гаражей.

    «В прошлом году от горожан и председателей КСК поступило 24 обращения о незаконно установленных гаражах, находящихся в придомовых территориях многоэтажных жилых домов. Согласно обращениям, акимат проводит работу по демонтажу металлических гаражей. Самовольно установленные объекты в охранно-защитных зонах инженерных коммуникаций препятствуют специализированным организациям своевременно производить ремонтные работы сетей и устранять аварийные ситуации. На высвобожденных земельных участках организовываются парковки и детские игровые площадки», - сообщил Б.Жумабеков.

    Всего в прошлом году по городу демонтировали 403 гаража.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Акимат Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!