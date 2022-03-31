На месте демонтированных гаражей появятся парковки и детские площадки - аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году планируют демонтировать 430 незаконно установленных металлических гаражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече с населением аким города Булат Жумабеков назвал актуальным вопросом демонтаж самовольно установленных гаражей.

«В прошлом году от горожан и председателей КСК поступило 24 обращения о незаконно установленных гаражах, находящихся в придомовых территориях многоэтажных жилых домов. Согласно обращениям, акимат проводит работу по демонтажу металлических гаражей. Самовольно установленные объекты в охранно-защитных зонах инженерных коммуникаций препятствуют специализированным организациям своевременно производить ремонтные работы сетей и устранять аварийные ситуации. На высвобожденных земельных участках организовываются парковки и детские игровые площадки», - сообщил Б.Жумабеков.

Всего в прошлом году по городу демонтировали 403 гаража.