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На месте ЧП в Актау работают около 50 человек
8 Ноября 2021 00:23
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На месте ЧП работают около 50 сотрудников и 18 единиц техники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.
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По информации центра общественных коммуникаций при акимате Мангистауской области. , взорвалось двухэтажное кафе, которое расположено в комплексе «Шеркала» в 29А микрорайоне.
На месте взрыва сейчас работают семь единиц техники и 22 сотрудника Актауской городской пожарной службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 11 единиц техники и 25 сотрудников областного департамента полиции.
«Сейчас выясняются причина взрыва, повреждённая территория и объём нанесённого ущерба», - сообщил главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Актау Максат Шапкатов.
Жители ощутили интенсивную тряску даже в отдалённых микрорайонах.Как сообщалось, взрыв произошел в Актау.
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