На Медеу пройдет первый фестиваль технологий Yandex Qazaqstan Day

27 июня впервые в Казахстане пройдет Yandex Qazaqstan Day. Мероприятие будет бесплатным для всех жителей Алматы и гостей города, передает агентство Kazinform.

Участников ждут анонсы компании, образовательные секции и интерактивные зоны, где можно познакомиться с новыми технологиями и их создателями. Фестиваль заинтересует всех любителей технологий, предпринимателей, представителей креативных индустрий и пользователей сервисов Яндекс Казахстан.

Yandex Qazaqstan Day будет разделен на четыре ключевых секции: о языке, бизнесе, городе и культуре. Гидами каждой секции выступят эксперты и блогеры, которые совместно со спикерами компании расскажут, как новые технологии помогают в развитии разных сфер жизни. Например, секцию про язык откроет участник группы Ninety One ZaQ, про бизнес — предпринимательница и блогер Асель Машанова, про культуру — режиссер Канат Бейсекеев.

В интерактивных зонах гости фестиваля смогут познакомиться с роботами-доставщиками и сделать селфи на их лидары, нарисовать картину с помощью нейросети и разместить ее на художественной выставке, посетить «дата-центр», зайти в «умную» юрту и поуправлять ей с помощью Алисы на казахском языке.

Для всех участников Yandex Qazaqstan Day будет организован бесплатный трансфер и обед. В конце фестиваля пройдет концерт с участием казахстанских музыкантов.

Участие бесплатное — нужно оставить заявку на сайте и дождаться письма с приглашением. Количество мест на фестивале ограничено. Также Яндекс Казахстан проведет трансляцию мероприятия на главной yandex.kz.