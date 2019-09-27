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На МЦПС «Хоргос» предотвращена контрабанда китайских лекарственных препаратов

27 Сентября 2019 17:25
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На МЦПС «Хоргос» предотвращена контрабанда китайских лекарственных препаратов

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На МЦПС «Хоргос» предотвращен контрабандный провоз около 180 кг китайских препаратов и более 18 000 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.

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27 сентября 2019 года около 09 ч 20 м. пограничным нарядом МЦПС «Хоргос» была предотвращена попытка провоза контрабандным путем лекарственных препаратов китайского производства общим весом 179 кг.

В 12.31 пограничным нарядом МЦПС Хоргос был задержан гражданин РК при попытке провоза через границу незадекларированной валюты в количестве 18 042 доллара США и 16 200 тенге.

Задержанный контрабандный груз и валюта установленным порядком переданы в соответствующие государственные органы.

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Ключевые слова: Алматинская область,
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