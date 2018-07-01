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На матч «Астана» - «Мидтьюлланд» уже продано свыше 21 тысячи билетов

24 Июля 2018 12:21 265
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На матч «Астана» - «Мидтьюлланд» уже продано свыше 21 тысячи билетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько билетов уже продано на матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Астаной»и датским «Мидтьюлландом», который состоится в столице Казахстана, передает Sports.kz.

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Напомним, игра «Астана» - «Мидтьюлланд» пройдет сегодня в 20:00, прямая трансляция на телеканале Qazsport. Встреча состоится на стадионе «Астана Арена», вмещающем 30 000 зрителей. Как стало известно, на данный момент продано более чем 21 000 билетов.

Добавим, что обслуживать игру будет судейская бригада из Румынии во главе с Раду Петреску, ассистировать ему назначены Раду Гингуляк и Мирча Григориу, четвертый рефери - Марцел Бирсан.

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Ключевые слова: Спорт,
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