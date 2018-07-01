На матч «Астана» - «Мидтьюлланд» уже продано свыше 21 тысячи билетов
24 Июля 2018 12:21 265
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, сколько билетов уже продано на матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Астаной»и датским «Мидтьюлландом», который состоится в столице Казахстана, передает Sports.kz.
Новости по темеСтали известны соперники «Кайрата» и «Тобола» в Лиге Европы «Казахский Месси» не подтвердил информацию о переходе в «Кайрат»
Напомним, игра «Астана» - «Мидтьюлланд» пройдет сегодня в 20:00, прямая трансляция на телеканале Qazsport. Встреча состоится на стадионе «Астана Арена», вмещающем 30 000 зрителей. Как стало известно, на данный момент продано более чем 21 000 билетов.
Добавим, что обслуживать игру будет судейская бригада из Румынии во главе с Раду Петреску, ассистировать ему назначены Раду Гингуляк и Мирча Григориу, четвертый рефери - Марцел Бирсан.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- «Канело» подсказали безумный план, который шокирует Головкина
- Роналду своей физической формой удивил докторов «Ювентуса»
- Промоутер Головкина назвал ТОП-3 соперников для него в суперсреднем весе
- WADA зафиксировало снижение числа положительных допинг-проб в 2017 году
- Головкин и его тренер прокомментировали судейский вопрос перед боем с «Канело»
- ФК «Иртыш» подпишет экс-игрока «Бенфики»
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн