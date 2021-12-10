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На маршруты Костаная выйдут 50 новых автобусов

10 Декабря 2021 12:40
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На маршруты Костаная выйдут 50 новых автобусов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанайский автобусный парк пополнился новыми низкопольными пассажирскими автобусами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

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«50 единиц техники марки SAZ модели LE60 производства завода «СарыаркаАвтоПром» приобретены АО «СПК «Тобол» и переданы в аренду действующим перевозчикам для замены устаревшего транспорта. Пассажирские автобусы будут курсировать на городских маршрутах №18, 10, 13, 5, 27, направления которых охватывают большую часть территории областного центра»,- сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.

Отмечается, что низкопольные пассажирские автобусы SAZ адаптированы к погодным условиям северного Казахстана. Ранее костанайские автоперевозчики провели тестирование SAZ в городских условиях и положительно оценили пассажирские автобусы.

Напомним, в августе сообщалось о том, АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» планирует обновить автобусный парк Костаная и закупить 50 новых авто.


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#Костанайская область   #Транспорт  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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