На маршруты Костаная выйдут 50 новых автобусов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанайский автобусный парк пополнился новыми низкопольными пассажирскими автобусами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

«50 единиц техники марки SAZ модели LE60 производства завода «СарыаркаАвтоПром» приобретены АО «СПК «Тобол» и переданы в аренду действующим перевозчикам для замены устаревшего транспорта. Пассажирские автобусы будут курсировать на городских маршрутах №18, 10, 13, 5, 27, направления которых охватывают большую часть территории областного центра»,- сообщили в пресс-службе акима Костанайской области.

Отмечается, что низкопольные пассажирские автобусы SAZ адаптированы к погодным условиям северного Казахстана. Ранее костанайские автоперевозчики провели тестирование SAZ в городских условиях и положительно оценили пассажирские автобусы.

Напомним, в августе сообщалось о том, АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» планирует обновить автобусный парк Костаная и закупить 50 новых авто.