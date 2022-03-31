На мангистауских трассах появились «электропастухи»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На дорогах республиканского значения в Мангистауской области для предотвращения дорожных аварий с участием скота установили 13 тысяч метров ограждений. Об этом сообщил заместитель директора Мангистауского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Арман Жолдыкулов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Армана Жолдыкулова, в 2021 году на автодорогах области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием животных, в результате которых погибли 10 человек и 26 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием животных департаментом полиции совместно с местной полицейской службой проводится множество мероприятий и принимается ряд мер.

«В частности, в 2021 году на автодорогах республиканского значения дополнительно установлены 14 муляжей домашних животных (верблюдов, лошадей). Они напоминают водителям о том, что животные внезапно могут оказаться на дороге. Еще в целях дорожной безопасности установлены 13 тысяч погонных метров ограждений на некоторых участках автодорог, к примеру, на 673-674 км – (400 метров) автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау. На участке 51-56 км (9450 м) автодороги Бейнеу – Акжигит - граница Узбекистана и др», - рассказал Арман Жолдыкулов.

Он также информирует, что, помимо прочего, на автодорогах были установлены ультразвуковые приборы для отпугивания животных «Электрический пастух». К примеру, на трассе Актау-Жанаозен таким ограждением охвачены 22 км дороги. В этом году устройство «электропастух» появится на других трассах. Планируется также проведение работ по наружному освещению (Ман-Ата, Бекі, Жармыш).

По словам спикера, акимам городов и районов области совместно с владельцами домашних животных и руководителями фермерских хозяйств необходимо принять дополнительные меры по соблюдению правил выпаса домашних животных и недопущению их появления вблизи автомобильных дорог, а также по обеспечению видимости животных в темное время суток.

Руководитель местной полицейской службы Калдымурат Айгараков рассказал о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями в регионе.

«За 2 месяца 2022 года произошло 23 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 27 получили телесные повреждения. За аналогичный период прошлого года в 29 ДТП погибли 9 и получили травмы 27 человек. По сравнению с прошлым годом количество дорожных аварий снизилось на 27,7%, количество погибших - на 11,1%, показатель по травмированным остался на уровне минувшего года. С участием пешеходов по области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и 3 получили телесные повреждения (2021г. 12-4-8). По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 33,3%, количество получивших телесные повреждения - на 37,5%, число погибших осталось на прежнем уровне», - рассказал Калдымурат Айгараков.

Он также проинформировал, что за указанный период выявлено 161 правонарушение, связанное с управлением в нетрезвом виде транспортными средствами. 155 нарушителей попали под административный арест. Остальные шестеро, а это женщины и инвалиды 1 и 2 групп, были оштрафованы на сумму в размере 200 МРП. Все правонарушители лишены прав на управления транспортными средствами.