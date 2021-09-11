На магистральном газопроводе «Окарем-Бейнеу» начнется капитальный ремонт

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 13 сентября в Мангистауской области начнется плановый капитальный ремонт магистрального газопровода на участке «Бейнеу-Жанаозен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Необходимость ремонта вызвана высокой изношенностью труб, которые подлежат замене. Продолжительность работ на МГ «Окарем-Бейнеу» составит 14 дней.

«Данные работы не скажутся на населении, так как обеспечение природным газом потребителей г. Актау, в том числе ТОО «МАЭК-КазАтомПром» планируется осуществить со стороны Республики Туркменистан через ЗУ «Бегдаш», - отмечают в акимате.