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    22:00, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На магистральном газопроводе «Окарем-Бейнеу» начнется капитальный ремонт

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 13 сентября в Мангистауской области начнется плановый капитальный ремонт магистрального газопровода на участке «Бейнеу-Жанаозен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    Необходимость ремонта вызвана высокой изношенностью труб, которые подлежат замене. Продолжительность работ на МГ «Окарем-Бейнеу» составит 14 дней.

    «Данные работы не скажутся на населении, так как обеспечение природным газом потребителей г. Актау, в том числе ТОО «МАЭК-КазАтомПром» планируется осуществить со стороны Республики Туркменистан через ЗУ «Бегдаш», - отмечают в акимате.


    Теги:
    Экономика Мангистауская область
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