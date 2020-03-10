На левом берегу столицы горел коттедж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возгорание в коттедже произошло сегодня на левобережье столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«10 марта в 18:53 на пульт «101» Нур-Султана поступил вызов о пожаре в двухэтажном коттедже (офис ТОО «Musan Group») по улице Кунаева. Незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства столичного ДЧС - 21 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. По прибытии на цокольном этаже горели натяжные потолки и межкомнатные двери. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 19:17 на площади 15 кв.метров», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.