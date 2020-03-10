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На левом берегу столицы горел коттедж

10 Марта 2020 19:57
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На левом берегу столицы горел коттедж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возгорание в коттедже произошло сегодня на левобережье столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

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«10 марта в 18:53 на пульт «101» Нур-Султана поступил вызов о пожаре в двухэтажном коттедже (офис ТОО «Musan Group») по улице Кунаева. Незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства столичного ДЧС - 21 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. По прибытии на цокольном этаже горели натяжные потолки и межкомнатные двери. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 19:17 на площади 15 кв.метров», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


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Ключевые слова: Происшествия,
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