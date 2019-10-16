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На левобережье столицы проверят правильность использования госсимволов
16 Октября 2019 10:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат района «Есиль» проверит правильность использования государственной символики в экстерьерном варианте организациями, расположенными на левобережье столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
«В районе государственные символы Республики Казахстан установлены на фасадах и прилегающих территориях порядка 100 объектов, среди них государственные учреждения, акционерные общества, гостиничные комплексы, бизнес-центры, строительные компании и т.д.», - сообщили в районном акимате.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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