На летний отдых детей в ВКО выделено 220 миллионов тенге

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В регионе будет действовать онлайн-лагерь, где ребята смогут принять участие в различных мастер-классах, конкурсах и даже театральных постановках, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Это не значит, что в регионе отказались от традиционного летнего отдыха. В этом сезоне будут работать 990 выездных, пришкольных и спортивных лагерей, в которых отдохнут 183 тысячи детей. В связи с пандемией коронавирусной инфекции лагеря будут заполнены на 50%, а детям понадобится пройти ПЦР-тестирование. Уже закуплены путевки для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

«Также будут функционировать различные кружки, экологические лагеря выходного дня, чтобы максимально охватить наших детей летним отдыхом, и чтобы они не были предоставлены сами себе. В местах купания организуем дополнительные дежурства полицейских для обеспечения безопасности на воде», - сказал на заседании областного акимата Даниал Ахметов.

Кроме того, в этом году летом учителя будут работать индивидуально с теми школьниками, которые отстают по основной учебной программе. Это не значит, что дети все лето будут учиться, форма таких занятий будет свободной. Уже поступило 68 тысяч заявлений на дополнительное обучение.