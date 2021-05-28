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    18:55, 27 Май 2021 | GMT +6

    На летний отдых детей в ВКО выделено 220 миллионов тенге

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В регионе будет действовать онлайн-лагерь, где ребята смогут принять участие в различных мастер-классах, конкурсах и даже театральных постановках, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

    Это не значит, что в регионе отказались от традиционного летнего отдыха. В этом сезоне будут работать 990 выездных, пришкольных и спортивных лагерей, в которых отдохнут 183 тысячи детей. В связи с пандемией коронавирусной инфекции лагеря будут заполнены на 50%, а детям понадобится пройти ПЦР-тестирование. Уже закуплены путевки для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

    «Также будут функционировать различные кружки, экологические лагеря выходного дня, чтобы максимально охватить наших детей летним отдыхом, и чтобы они не были предоставлены сами себе. В местах купания организуем дополнительные дежурства полицейских для обеспечения безопасности на воде», - сказал на заседании областного акимата Даниал Ахметов.

    Кроме того, в этом году летом учителя будут работать индивидуально с теми школьниками, которые отстают по основной учебной программе. Это не значит, что дети все лето будут учиться, форма таких занятий будет свободной. Уже поступило 68 тысяч заявлений на дополнительное обучение.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Общество
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