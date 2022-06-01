1 Июня 2022 05:18

На летний отдых детей из нуждающихся семей выделят 320 млн тенге в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Для организации бесплатного летнего отдыха детей из социально уязвимых категорий в Актюбинской области выделено 320 млн тенге. Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления образования Нургуль Бертлеуова в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Н.Бертлеуовой, в этом году планируется охватить летним отдыхом 90 % детей. Из бюджета на организацию бесплатного летнего отдыха выделяются средства для детей из социально уязвимых категорий, в том числе из семей, получающих АСП, малообеспеченных семей, дети- сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, пострадавших во время ЧП.

«Из бюджета для организации летнего отдыха детей из социально уязвимых категорий выделяется 320 млн тенге. Эти дети смогут бесплатно отдохнуть в загородных, пришкольных, палаточных лагерях», - сказала она.

В целом, в регионе в этом году будут работать 9 загородных лагерей, в том числе один государственный. Два лагеря не работают, в том числе государственный лагерь «Достык», который требует капремонта. Лагерь «Шапағат» этим летом также не сможет принять детей. Всего бесплатным отдыхом в загородных лагерях охватим около четырех тыс. ребят из социально уязвимых категорий.

В лагере «Күншуақ», где ранее отдыхали дети с особенностями развития, смогут отдохнуть и развеяться 30 этнических казахов из России, которые в течение 12 дней будут изучать родной язык.

Также во время летнего сезона будут организованы детские экскурсии на мемориальные комплексы и в музей.

«На средства родителей и спонсоров будут организованы выезды к мемориальным комплексам Кобыланды батыра, Есет батыра, походы в музеи. Также крупные предприятия обеспечат отдых в лагерях для детей своих работников», - сообщила Н.Бертлеуова.

На сегодняшний день, по информации управления образования, стоимость путевок в загородные лагеря колеблется в пределах 60 000 – 70 000 тенге.



