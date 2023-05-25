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    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца

    25 Мая 2023, 22:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора алматинского филиала Фонда медстрахования Жанар Кенжебаева сообщила, что в Алматы за первый квартал этого года на лечение граждан за счет обязательного социального медицинского страхования потрачено 52,8 миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежегодно за счет средств медстрахования населению проводят сотни дорогостоящих операций с применением высоких технологий по профилям кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, травматологии, онкологии и хирургии. Только проведение одной такой операции в среднем может обойтись в несколько миллионов тенге.

    «С начала 2023 года по Алматы проведено 404 кардиохирургических операции на сумму 2,1 миллиарда тенге, 193 нейрохирургических операций на сумму 1 миллиард тенге. Еще 118,1 миллиона тенге фонд направил на оплату разных манипуляций по ЛОР-профилю. Всего проведено 16 операций с применением высоких технологий», – отметила Жанар Кенжебаева.

    На сегодня большим спросом у населения пользуются операции по замене коленных и тазобедренных суставов. С начала года врачи провели в Алматы более 1100 таких операций на сумму 1,6 миллиардов тенге. Также проведено 35 трансплантаций, в том числе 27 операций по пересадке печени и почек на общую сумму 256,1 миллионов тенге.

    По словам Жанар Кенжебаевой, объем медицинских услуг в пакете ОСМС очень обширный и доступен всем застрахованным гражданам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Страхование Здравоохранение Общество Медстрахование
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