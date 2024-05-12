На курорте «Шымбулак» закрыли канатные дороги

В связи с завершением зимнего сезона на горнолыжном курорте «Шымбулак» временно закрываются канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

С 13 мая по 2 июня канатная дорога «Медеу-Шымбулак» будет недоступна, а с 13 мая по 31 мая будут закрыты канатные дороги «Комби-1» и «Комби-2».

В то же время канатная дорога «ККД-4» будет функционировать в обычном режиме.

Также сообщается о работах по укорачиванию несущего-тягового каната гондольной дороги «Медеу-Шымбулак» с 19 по 24 мая 2024 года, что может вызвать ограничение проезда из-за строительных работ.

Для подъема на Шымбулак будет доступен пеший проход по студенческой тропе.

Профилактические работы направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной работы канатных дорог в предстоящем летнем сезоне.

Изменения в расписании работ и дате возобновления работы канатных дорог будет сообщено дополнительно.