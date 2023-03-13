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    16:14, 13 Март 2023 | GMT +6

    На курорт сбежал осужденный из СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подучетный службы пробации скрывался от наказания в Бурабае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, за кражу суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок. Он должен был принудительно отработать 100 часов. После постановки на учет сельчанин скрылся. Установить его местонахождение сразу не удалось. Мужчину объявили в розыск.

    Через некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли в Петропавловске и водворили в изолятор временного содержания. Оказалось, что все это время он проживал в Бурабае. В курортной зоне хотел начать жизнь заново и забыть и о совершенном преступлении, и о вынесенном приговоре.

    «За время отбывания наказания осужденному было вынесено два письменных предупреждения о возможности замены наказания на лишение свободы. Таким образом, фигурант являлся злостным нарушителем. Дальнейшее наказание осужденного будет рассмотрено Кызылжарским районным судом», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система Закон и право Правоохранительные органы
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