На курорт сбежал осужденный из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подучетный службы пробации скрывался от наказания в Бурабае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы, за кражу суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок. Он должен был принудительно отработать 100 часов. После постановки на учет сельчанин скрылся. Установить его местонахождение сразу не удалось. Мужчину объявили в розыск.

Через некоторое время в ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли в Петропавловске и водворили в изолятор временного содержания. Оказалось, что все это время он проживал в Бурабае. В курортной зоне хотел начать жизнь заново и забыть и о совершенном преступлении, и о вынесенном приговоре.

«За время отбывания наказания осужденному было вынесено два письменных предупреждения о возможности замены наказания на лишение свободы. Таким образом, фигурант являлся злостным нарушителем. Дальнейшее наказание осужденного будет рассмотрено Кызылжарским районным судом», - добавили в пресс-службе.