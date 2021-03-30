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    20:04, 29 Март 2021 | GMT +6

    На Кубке Казахстана по биатлону определились победители в индивидуальной гонке

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске стартовал второй этап Кубка Казахстана по лыжным гонкам. Сегодня определились победители в индивидуальной гонке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    У мужчин выиграл Александр Мухин из Акмолинской области. Максим Браун (Павлодарская область) стал вторым. Сергей Сирик (СКО) завоевал «бронзу».

    В женских соревнованиях первой на финише была Дарья Климина (Павлодарская область). «Серебро» в активе Галины Вишневской-Шепоренко (ВКО). Замкнула тройку лучших Елизавета Бельченко (ВКО).


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