Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
вчера 23:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:23
-
-
вчера 19:00
-
-
На Кубке Европы по фристайлу-могулу казахстанка Анастасия Городко завоевала серебро
17 Января 2020 08:34
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Кубке Европы по фристайлу-могулу в Швейцарии казахстанка Анастасия Городко завоевала третью медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.
Новости по темеКазахстанский лыжник заработал очки на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме Девять казахстанских лыжников примут участие в Тур де Ски Фристайлистка Жанбота Алдабергенова показала второй лучший результат в карьере
В активе Городко уже три медали. Ранее она дважды стала первой в параллельном могуле.
На этот раз она смогла подняться на вторую ступень пьедестала. Победу в могуле праздновала немка Софи Вессе. Третье место осталось за другой представительницей команды Германии Ханной Вессе.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл третий подряд матч КХЛ
- Баландин примет участие во втором этапе Champions Swim Series в Пекине
- Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Австралии
- Бой Головкина признали лучшим по итогам прошлого года
- Алматы в пятый раз примет чемпионат мира по спидвею
- Непобежденный казахстанский боксер начал подготовку к защите титулов WBC, WBA и WBO
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047