+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -24 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На Кубке Европы по фристайлу-могулу казахстанка Анастасия Городко завоевала серебро

17 Января 2020 08:34
Поделиться:
На Кубке Европы по фристайлу-могулу казахстанка Анастасия Городко завоевала серебро

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Кубке Европы по фристайлу-могулу в Швейцарии казахстанка Анастасия Городко завоевала третью медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

Новости по теме

Четыре лыжника из Казахстана выступят на Юношеских Олимпийских играх в Швейцарии
Казахстанский лыжник заработал очки на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме Девять казахстанских лыжников примут участие в Тур де Ски Фристайлистка Жанбота Алдабергенова показала второй лучший результат в карьере

В активе Городко уже три медали. Ранее она дважды стала первой в параллельном могуле.

На этот раз она смогла подняться на вторую ступень пьедестала. Победу в могуле праздновала немка Софи Вессе. Третье место осталось за другой представительницей команды Германии Ханной Вессе.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив