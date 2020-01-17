На Кубке Европы по фристайлу-могулу казахстанка Анастасия Городко завоевала серебро

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Кубке Европы по фристайлу-могулу в Швейцарии казахстанка Анастасия Городко завоевала третью медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета РК.

В активе Городко уже три медали. Ранее она дважды стала первой в параллельном могуле.

На этот раз она смогла подняться на вторую ступень пьедестала. Победу в могуле праздновала немка Софи Вессе. Третье место осталось за другой представительницей команды Германии Ханной Вессе.