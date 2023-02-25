На Кубке Азии по стендовой стрельбе в Кувейте казахстанцы завоевали 5 медалей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Кувейте Кубке Азии по стендовой стрельбе наши спортсмены выиграли 5 медалей: 2 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы». Об этом сообщил в Facebook министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

Все награды были завоеваны в упражнении «скит» — стрельбе на круглом стенде. Медали высшей пробы выиграли Ольга Панарина из Шымкента и женская команда Казахстана в составе той же Ольги Панариной, Асем Орынбай и Зои Кравченко.

Мужская сборная в лице Эдуарда Ещенко, Юнуса Мачжона и Артема Седельникова удостоилась серебряной награды. Еще по одной медали, на этот раз — бронзовой, выиграли Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.

«Эти результаты в очередной раз показывают, что последние успехи Казахстана (например, первое место в общем медальном зачете Кубка мира по пулевой стрельбе) не были случайностью. Это несомненно радует. Особенно, в преддверии Олимпиады в Париже.

Уверен, что к концу текущего турнира наши стрелки еще не раз поднимутся на пьедестал почета. Желаю нашим спортсменам удачи и поздравляю всех казахстанских болельщиков с успешным стартом Кубка Азии», - отметил министр.