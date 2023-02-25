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    15:14, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    На Кубке Азии по стендовой стрельбе в Кувейте казахстанцы завоевали 5 медалей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящем в Кувейте Кубке Азии по стендовой стрельбе наши спортсмены выиграли 5 медалей: 2 «золота», 1 «серебро» и 2 «бронзы». Об этом сообщил в Facebook министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

    Все награды были завоеваны в упражнении «скит» — стрельбе на круглом стенде. Медали высшей пробы выиграли Ольга Панарина из Шымкента и женская команда Казахстана в составе той же Ольги Панариной, Асем Орынбай и Зои Кравченко.

    Мужская сборная в лице Эдуарда Ещенко, Юнуса Мачжона и Артема Седельникова удостоилась серебряной награды. Еще по одной медали, на этот раз — бронзовой, выиграли Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.


    «Эти результаты в очередной раз показывают, что последние успехи Казахстана (например, первое место в общем медальном зачете Кубка мира по пулевой стрельбе) не были случайностью. Это несомненно радует. Особенно, в преддверии Олимпиады в Париже.

    Уверен, что к концу текущего турнира наши стрелки еще не раз поднимутся на пьедестал почета. Желаю нашим спортсменам удачи и поздравляю всех казахстанских болельщиков с успешным стартом Кубка Азии», - отметил министр.


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