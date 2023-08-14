РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:42, 14 Август 2023 | GMT +6

    На КТК ввели в эксплуатацию системы отгрузки нефти

    None
    Фото: cpc.ru
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 14 августа, в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском завершены плановые работы на выносном причальном устройстве (ВПУ-1). Оборудование системы отгрузки нефти введено в эксплуатацию, работает в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте Консорциума, передает МИА «Казинформ».

    Техническое обслуживание оборудования ВПУ-1 было начато 20 июля 2023 года. В ходе работ были заменены два компенсатора и один морской шланг, пять шлангов были отремонтированы. 10 августа были выполнены гидравлические испытания трубной обвязки ВПУ-1 после замены компенсаторов, 11 августа успешно испытана вся система выносного причального устройства.

    Во время работ было задействовано вспомогательное судно многоцелевого назначения «Арктик». Потребовалось два водолазных погружения для закрытия и открытия оконечного подводного манифолда ВПУ-1. Промывка системы ВПУ-1 выполнена с помощью танкера AEGEAN MYTH.

    Аналогичные работы в этом году на ВПУ-2 были завершены 2 мая и на ВПУ-3 – 26 июня.

    Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.


    Теги:
    Нефть для mail.ru Нефть/газ
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!