На КТК ввели в эксплуатацию системы отгрузки нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 14 августа, в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском завершены плановые работы на выносном причальном устройстве (ВПУ-1). Оборудование системы отгрузки нефти введено в эксплуатацию, работает в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте Консорциума, передает МИА «Казинформ».

Техническое обслуживание оборудования ВПУ-1 было начато 20 июля 2023 года. В ходе работ были заменены два компенсатора и один морской шланг, пять шлангов были отремонтированы. 10 августа были выполнены гидравлические испытания трубной обвязки ВПУ-1 после замены компенсаторов, 11 августа успешно испытана вся система выносного причального устройства.

Во время работ было задействовано вспомогательное судно многоцелевого назначения «Арктик». Потребовалось два водолазных погружения для закрытия и открытия оконечного подводного манифолда ВПУ-1. Промывка системы ВПУ-1 выполнена с помощью танкера AEGEAN MYTH.

Аналогичные работы в этом году на ВПУ-2 были завершены 2 мая и на ВПУ-3 – 26 июня.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.