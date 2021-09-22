На крыше поезда доехать до Алматы пытался 20-летний актюбинец

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Житель Актобе пытался доехать до Алматы на крыше поезда. Курьезный случай произошел вчера вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«20-летний житель Актобе в алкогольном опьянении залез на крышу тепловоза, находящегося в составе пассажирского поезда сообщением «Алматы-Актобе», чтобы доехать из Актобе до Алматы», - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, попытка проехать «зайцем» ему не удалась, молодой человек был снят с крыши тепловоза патрулировавшими сотрудниками транспортной полиции.

«Задержанный парень привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса РК – «Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте», «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта» и «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», - резюмировал генерал-майор полиции.

О. Бекиев также добавил, что молодой человек ранее уже привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

Напомним, с начала т.г. транспортными полицейскими страны выявлено почти 33500 административных правонарушений, в том числе 3400 - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде.