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    13:23, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На крыше поезда доехать до Алматы пытался 20-летний актюбинец

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Житель Актобе пытался доехать до Алматы на крыше поезда. Курьезный случай произошел вчера вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «20-летний житель Актобе в алкогольном опьянении залез на крышу тепловоза, находящегося в составе пассажирского поезда сообщением «Алматы-Актобе», чтобы доехать из Актобе до Алматы», - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

    По его словам, попытка проехать «зайцем» ему не удалась, молодой человек был снят с крыши тепловоза патрулировавшими сотрудниками транспортной полиции.

    «Задержанный парень привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса РК – «Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте», «Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта» и «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», - резюмировал генерал-майор полиции.

    О. Бекиев также добавил, что молодой человек ранее уже привлекался к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

    Напомним, с начала т.г. транспортными полицейскими страны выявлено почти 33500 административных правонарушений, в том числе 3400 - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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