На круизном судне в Японии еще у более 60 человек диагностирован коронавирус

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Еще у более 60 человек на круизном судне, находящемся на карантине в Иокогаме (Япония), подтвердился положительный результат на новый коронавирус. Об этом сегодня сообщил официальный представитель правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

В Японии зарегистрировано более 150 подтвержденных случаев заболевания, в том числе около 130 на лайнере Diamond Princess.

Корабль находится на карантине после того, как у одного из пассажиров, был обнаружен новый штамм вируса, вызывающий пневмонию.