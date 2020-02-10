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На круизном судне в Японии еще у более 60 человек диагностирован коронавирус
10 Февраля 2020 13:50
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Еще у более 60 человек на круизном судне, находящемся на карантине в Иокогаме (Япония), подтвердился положительный результат на новый коронавирус. Об этом сегодня сообщил официальный представитель правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.
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В Японии зарегистрировано более 150 подтвержденных случаев заболевания, в том числе около 130 на лайнере Diamond Princess.
Корабль находится на карантине после того, как у одного из пассажиров, был обнаружен новый штамм вируса, вызывающий пневмонию.
Ключевые слова: Япония, Пневмония в Китае,
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