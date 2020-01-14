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На Крещение сильных морозов в Казахстане не ожидается

14 Января 2020 18:10
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На Крещение сильных морозов в Казахстане не ожидается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с нового года, над северной половиной Европы и Западной Сибири установилась очень активная широтная фронтальная зона, по которой с районов Атлантики один за другим перемещаются по арктическому побережью глубокие циклоны с большими запасами тепла и влаги, и тем самым затрудняют проникновение арктического холода в Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

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В ближайшие несколько суток каких-либо значительных изменений в синоптических процессах, оказывающих влияние на погоду в республике, не предполагается. А поэтому и сильных морозов на Крещенье в Казахстане не ожидается.

Под влиянием атмосферных фронтов в северных и восточных областях республики 19-20 января ожидаются местами небольшой снег с метелью, порывистый западный и северо-западный ветер, температура воздуха ночью 10-18, днём 5-10 мороза.

На остальной территории преимущественно без осадков, ночью и утром туман, температура воздуха на западе ночью 2-10 мороза, днём 4 мороза 2 тепла; на юге и юго-востоке ночью 8-15 мороза, днём 5 мороза-2 тепла; в центре ночью 8-15, днём 5-10 мороза. Такая температура воздуха выше средних многолетних значений на 3…5°С, на юге республики около средней многолетней нормы.

В Нур-Султане без осадков, 19 января ночью 7-12, днём 3-8 мороза, 20 января ночью 13-18, днём 7-12 мороза.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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