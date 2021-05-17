На Кояндинском водохранилище проведены мероприятия по зарыблению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан совместно с предприятием «ЖасНур» провели мероприятие весеннего зарыбления на Кояндинском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Эта работа направлена на сохранение, поддержание и увеличение рыбных запасов водохранилища, а также выпуск ценных видов рыб на рыбохозяйственные водоемы.

В этом году в водохранилище впервые было отправлено по одному миллиону личинок каждой из рыб пеляди, рипуса.

Для зарыбления использовались личинки, выращенные в инкубационных цехах Зерендинского рыбопитомника. Для их транспортировки использовался специальный полиэтиленовый пакет. В каждый пакет наливают 10-12 литров воды, помещают личинку, а свободное пространство заполняют кислородом.

После транспортировки пакеты с личинками опустили в воду, температура воды на момент выпуска составляла 18 градусов выше нуля. После небольшой адаптации их выпустили в воду. Личинки будут расти и набирать вес, к концу осени достигнут возраста сеголеток.

Сейчас благоприятное время для зарыбления водоема, в воде содержится изобилие питательных веществ и различные виды корма для рыб.

Зарыбление проводилось с участием представителей РГУ «Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК», ТОО «НПЦРХ» Северный филиал и акимата сельского округа Коянды.