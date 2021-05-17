РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:18, 17 Май 2021 | GMT +6

    На Кояндинском водохранилище проведены мероприятия по зарыблению

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан совместно с предприятием «ЖасНур» провели мероприятие весеннего зарыбления на Кояндинском водохранилище. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Эта работа направлена на сохранение, поддержание и увеличение рыбных запасов водохранилища, а также выпуск ценных видов рыб на рыбохозяйственные водоемы.

    В этом году в водохранилище впервые было отправлено по одному миллиону личинок каждой из рыб пеляди, рипуса.

    Для зарыбления использовались личинки, выращенные в инкубационных цехах Зерендинского рыбопитомника. Для их транспортировки использовался специальный полиэтиленовый пакет. В каждый пакет наливают 10-12 литров воды, помещают личинку, а свободное пространство заполняют кислородом.

    После транспортировки пакеты с личинками опустили в воду, температура воды на момент выпуска составляла 18 градусов выше нуля. После небольшой адаптации их выпустили в воду. Личинки будут расти и набирать вес, к концу осени достигнут возраста сеголеток.

    Сейчас благоприятное время для зарыбления водоема, в воде содержится изобилие питательных веществ и различные виды корма для рыб.

    Зарыбление проводилось с участием представителей РГУ «Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК», ТОО «НПЦРХ» Северный филиал и акимата сельского округа Коянды.


    Теги:
    Астана Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!