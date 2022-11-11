На котле №6 «Риддер ТЭЦ» устранили аварию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие часы котел будет включен в сеть и начнется теплоподача. При этом, температурный режим в домах риддерцев восстанавливается, передает МИА «Казинформ».

Накануне котел высокого давления под номером 6 Риддерской теплоцентрали был остановлен, в связи с возникшей внештатной ситуацией. По данным штаба ЧС, на 8.00 часов 11 ноября 2022 года, на ТЭЦ температура составляет 57/44 градусов. Температура наружного воздуха - 2 градуса.

«Багерная теплоцентраль работает в штатном режиме. На котле номер 6 авария устранена. Проведены гидравлические испытания. И в 8.00 начата растопка котлоагрегата. В ближайшие часы котел будет включен в сеть и начнется теплоподача. Энергопотребление по городу составляет 9 Мвт (до этого было от 12-19 Мвт). Это говорит о том, что температурный режим в домах восстанавливается, и жители стали меньше пользоваться электроприборами», - сообщает штаб.

Кроме того, отметим, сегодня дополнительно на «Риддер ТЭЦ» доставлены 4 цистерны мазута.