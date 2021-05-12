На космодроме Байконур к запуску на МКС готовят российский модуль «Наука»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к важнейшему запуску года - лабораторного модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Роскосмоса, в монтажно-испытательном корпусе № 254 площадки космодрома начат цикл пневмовакуумных испытаний модуля «Наука», которые планируется проводить в течение месяца.

Работы на техническом комплексе ведутся специалистами РКК «Энергия» и Космического центра «Южный», штатная подготовка модуля рассчитана на 54 дня. В этот период предусматривается установка панелей солнечных батарей, размещение доставляемых грузов и контрольное взвешивание модуля, сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты космического назначения.

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева в кооперации с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

Модуль «Наука», запуск которого запланирован с космодрома Байконур в середине июля 2021 года ракетой-носителем «Протон-М», должен заменить на МКС другой российский стыковочный модуль «Пирс».