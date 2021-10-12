На космодроме Байконур к запуску готовят космический грузовик «Прогресс-МС-18»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На стартовом комплексе «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур, с которого 5 октября 2021 года успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», началась подготовка к запуску транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты космического центра «Южный» провели внешний осмотр колонн и кабины обслуживания стартового комплекса, а также транспортно-установочного агрегата. Проверки проходит наземное оборудование подготовки ракеты-носителя, космического аппарата и систем телеметрических измерений, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября 2021 года с №31 площадки космодрома Байконур. Космический грузовик доставит на Международную космическую станцию необходимые грузы для жизнеобеспечения экипажа и поддержания работы МКС.

Напомним, сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, участников научно-просветительского проекта «Вызов» — режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, а также астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

Как сообщалось ранее, возвращение на Землю космического киноэкипажа Шипенко-Перисильд во главе с командиром корабля Олегом Новицким запланировано на 17 октября 2021 года.