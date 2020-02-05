На коррупцию в спортивной школе пожаловался актюбинец

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе отчетной встречи акима города в академии творчества актюбинец пожаловался на постоянные поборы денег в детско-юношеской спортшколе «Олимп», где обучают хоккею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актюбинец Ермен Ержанов обратился от своего имени и имени 22 родителей, чьи дети занимаются хоккеем в ДЮСШ «Олимп».

«Мы хотим, чтобы вы обратили внимание на деятельность этой школы и директора Виктора Шварца. Наши дети занимаются с первого дня открытия ДЮСШ. С первых дней мы подвергаемся денежным поборам. Это ДЮСШ, где дети должны заниматься бесплатно. Мы платим за подкатки, которые проводятся 2 раза в неделю по 3 тысячи тенге с человека, собирается около 30-40 детей. Эти деньги даются тренерам на руки. Они проводили летние лагеря - это обыкновенные тренировки - собрали больше 30 детей по 130 тысяч тенге с человека. Деньги отдаются на руки тренерам, никаких чеков нам не дают. На следующий год прошел второй летний лагерь по 160 тысяч тенге - тоже никаких чеков нет», - сказал Ержанов.

Также он рассказал, что команду по хоккею 2006 года хотели исключить из школы по причине, что дети уже выросли, однако порядок удалось установить при поддержке управления спорта.

«Команду 2006 года директор в сентябре 2019 года хотел выкинуть на улицу, потому что дети выросли. Мы обратились в облспорт и они помогли. Хотя в ДЮСШ сейчас занимаются дети 2003 года. Облспорт помог тогда, но сделал так, что мы должны сами договориться, если нет тренеров. Мы договариваемся и сейчас платим по 100 тысяч тенге тренерам. На родителей, которые поднимают вопросы о прозрачности финансов, оказывается давление со стороны других родителей. Одна мама написала письмо в прокуратуру, она все факты придала огласке. На нее оказывается давление», - добавил мужчина.

Аким города, выслушав проблему, пообещал взять вопрос на личный контроль и разобраться с ситуацией.