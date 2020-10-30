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На коррупционные риски проверят департамент по делам обороны в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Октября 2020, 10:30
На коррупционные риски проверят департамент по делам обороны в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области объявила о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности департамента по делам обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, анализ в ведомстве будут проводить со 2 по 26 ноября.

В Антикоррупционной службе просят жителей региона принять участие в проведении анализа, предоставив сведения об административных барьерах в деятельности департамента, причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям.

Желающие могут внести предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта анализа.

«Анализ коррупционных рисков - это выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Предоставленная информация будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков. Информацию направлять на электронный адрес sko94@list.ru с пометкой «анализ ДДО СКО», - отметили в пресс-службе.

Недавно руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин рассказывал , зачем проводятся подобные анализы и какие риски уже выявили в госорганах.


Северо-Казахстанская область   Коррупция   Армия  
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